В Крыму скончались еще два человека, зараженные коронавирусом

В Крыму скончались еще два человека, зараженные коронавирусом: один в РК, другой в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о первом подробности не сообщаются, а севастополец несколько дней лечился дома, 29 июня был госпитализирован в инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии и 30 июня скончался. «Диагноз СОVID-19 у него был подтвержден результатом прижизненного мазка и посмертной аутопсии. Источник заражения устанавливается», – сообщили в правительстве города.

Всего в Севастополе из 239 инфицированных скончались 5, в РК из 723 зараженных умер 31.

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