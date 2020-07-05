«Херсонес» против: в Севастополе обнаружился участок, где большинство проголосовало против поправок в Конституцию

В Севастополе обнаружился участок, где большинство проголосовало против поправок в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», УИК №192 опубликовала данные, согласно которым за конституционную реформу высказались 45,45% принимавших участие в голосовании, против – 50,91%. Остальные бюллетени сочли недействительными, так как их обладатели высказали свое отношение к происходящему не галочками в нужных квадратиках, а словами.

Кстати, на этом участке была стопроцентная явка. По словам политолога Сергея Михайлюка, данный участок был расположен на паруснике «Херсонес», пришвартованном у причала №143 Севастопольского морского порта, территориально относящегося к избирательной комиссии Нахимовского района. Отсюда абсолютная явка, да и при столь малом количестве голосовавших, тесно общающихся между собой, подкорректировать результат было невозможно.

Напомним, в середине июня на «Херсонес» прибыли курсанты из Ростова для прохождения практики, и буквально на следующий день несколько из них госпитализировали в инфекционную больницу. Команду вместе с практикантами отправили на карантин, превратив парусник в плавучий обсерватор.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 05.07.20

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