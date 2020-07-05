В Крыму отмечен резкий скачок заболеваемости коронавирусом

В Крыму за сутки выявлены 38 новый зараженных коронавирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 4 – при скрининге здоровых лиц.
Всего с начала эпидемии а РК зафиксирован 761 случай новой коронавирусной инфекции. 31 человек скончался.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 05.07.20
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