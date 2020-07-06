Полный экстрим: популярный крымский поселок превратили в одну сплошную траншею (ФОТО)

Главный «экстремальный» поселок Крыма Оленевка в Черноморской районе стал похож на съемочную площадку фильмов о Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в населенном пункте, где несколько лет подряд проводился популярный фестиваль «Extreme Крым», уже который месяц не могут завершить прокладку сельского водопровода, а старый асфальт сняли еще прошлой весной. Дорожное покрытие планировали заменить на новое, но в итоге решили дождаться, когда будут проложены трубы водоснабжения и канализации.

В результате второе лето подряд в Оленевке витают облака густой пыли, смешиваясь в утренние часы с туманом.

К нынешнему сезону картину дополнили разрытые траншеи по всему поселку. Возле калиток домов через них переброшены дощатые мостики. У попадающих в поселок в голове сразу возникает невольная ассоциация: «как после бомбежки».

Некоторые туристы спешно покидают Оленевку, не проведя в ней и пары дней, в поисках более «цивилизованного и ухоженного места», «без пыли и канав в огороде».

«Обещали, что к началу сезона все сделают. Но все, как всегда», – рассказали корреспонденту «Нового Дня» местные жители.

Отметим, что вопросом замены изношенных коммуникаций и не только районные власти всерьез озадачились еще два года назад. Убедить Совмин Крыма выделить деньги на эти «первоочередные задачи» помог все тот же форум экстремалов всех мастей. Мероприятие ежегодно посещает более 30 тысяч гостей, а это серьезный турпоток и экономические выгоды для района.

Экс-глава Черноморского района Людмила Глушко доказывала, что приезжающие в Оленевку спортсмены и желающие на них посмотреть не привыкли дышать хоть и эко, но навозом, и не желают лишаться подвесок своих авто на местных дорогах. Ее услышали. Появились планы реконструкции системы водоснабжения и дороги, разводящих сетей газопровода среднего давления, строительства биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, микрорайона европейского уровня и даже аэропорта. Часть проектов успешно вписали в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя.

В середине февраля 2018 года Оленевская сельская администрация объявила тендер на проведение комплексных работ для полноценного водоснабжения населения. Подрядчик, в частности, должен был до 1 декабря 2019 года выполнить монтаж основных сетей горячего и холодного водоснабжения и спринклерных систем. За работу обещали заплатить 164,3 миллиона рублей. Деньги выделила республиканская казна. Победителем аукциона стала «Уральская строительная компания», согласившаяся поработать за меньшую сумму – чуть менее 144 миллионов. Однако, выполнив часть контракта, подрядчик сбежал. 14 марта текущего года с ним расторгли контракт «за ненадлежащее исполнение обязательств».

В конце февраля министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов обещал, что «новый подрядчик будет найден уже в марте», а «в апреле улицу Ленина – все три сети по этой улице – мы завершим и передадим к концу апреля – началу мая дорожникам для благоустройства». На календаре июль.

В разрытых канавах новые пластиковые трубы мирно лежат со старыми. На перекрестках сельских улочек виднеются новенькие распределительные колодцы. Но конкретики в сроках, когда они действительно заменят изношенные коммуникации, нет. Питает поселок – с перебоями – старый водопровод.

Буксует и реконструкция дороги к поселку стоимостью 835 миллионов рублей. В июне на совещании у главы Крыма Сергея Аксенова, посвященном проблемам в строительной отрасли, начальник республиканской службы автомобильных дорог РК Александр Нефедов сообщил, что в этом году закончить работы не успеют – укладку асфальта завершат только в декабре следующего года, если, конечно, не помешают «новые обстоятельства».

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