Мошенники выманили у крымских предпринимателей более 15 млн рублей

В Симферополе задержали мошенников, выманили у предпринимателей продукцию на сумму свыше 15 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Республике Крым, мужчины создавали фирмы, оформляя полномочия на подставных директоров предложением реализовать товар. Полученная продукция сбывалась, а прибыль распределялась между участниками группы.

«Таким образом мошенники причинили предпринимателям ущерб в крупном и особо крупном размере на общую сумму более 15 млн рублей, – сообщили в ведомстве. -Полицейские задержали двух жителей Симферополя, которые были причастны к созданию незаконной схемы». Возбуждены уголовные дела.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.07.20

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