Коронавирус дал Крыму передышку

В Крыму в течение суток не выявлено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.

В целом с начала пандемии в республике зарегистрирован 761 случай новой коронавирусной инфекции. 38 из них завозные из-за границы, 95 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 551 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 77 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровели 569 человек. 31 зараженный скончался, в том числе непосредственно от коронавируса – 11.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.07.20

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