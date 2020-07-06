В Крыму 14 человек подхватили болезнь Лайма после укуса клещей

В Крыму с начала года зарегистрировано 14 случаев боррелиоза (болезни Лайма) из-за укуса клещей, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора. За весь прошлый года в Крыму было зафиксировано 11 случаев заболевания, отметили в ведомстве.

Исследование показало, что 11,9% клещей, снятых с людей, были инфицированы иксодовым боррелиозом, 1,5% – гранулоцитарным анаплазмозом и 0,7% – моноцитарным эрлихиозом. Эти данные приводятся по состоянию на 1 июля.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что в Крыму продолжается пик активности клещей. Специалисты призвали жителей и гостей полуострова использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в горно-лесных зонах, а также проводить само-и взаимоосмотры для обнаружения кровососов.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 06.07.20

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