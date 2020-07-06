В Крыму за сутки утонули четыре человека

За минувшие сутки в Крыму утонули четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Тело мужчины обнаружили на пляже «Островок» в Алуште. Прибывшие на место спасатели извлекли труп из воды. Личность погибшего устанавливается, проводятся следственные мероприятия.

В селе Дмитрово мужчина не смог выбраться, купаясь во внутреннем водоеме. Его тело обнаружили на глубине 2,5 метра в 12 метрах от бега. На месте побывали сотрудники Следственного комитета. Проводится проверка.

В поселке Николаевка труп нашли на пляже «Савито». Местные спасатели вытащили тело на берег и вызвали полицию.

Кроме того, в селе Морское на пляже пансионата «Новолукский Металург» обнаружили погибшего. Расследованием обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 06.07.20

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