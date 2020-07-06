На изнывающий от жары Крым идут тропические ливни с градом и шквалом

Крымский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на полуострове из-за аномально-жаркой погоды. По данным синоптиков, с 6 по 8 июля в Крыму ожидается температура воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. «Максимальные температуры воздуха достигнут 33-38 градусов», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим метеорологи предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в регионе.

Аномальная жара простоит до 9 июля. В четверг температура воздуха в Симферополе снизится до 27-29 градусов, а в Севастополе – до 26-28 градусов.

Кроме того, синоптики и спасатели МЧС предупредили о сильных ливнях с грозами, которые ожидаются в Крыму в ближайшие два часа и до конца сегодняшнего дня. Отмечается, что может выпасть более 30 мм осадков. Непогода будет сопровождаться градом и шквалистым ветром 2-25 м/с.

В МЧС по Крыму призывали жителей и гостей полуострова по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если непогода застала на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, рекомендуют спасатели. Кроме того, они советуют не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, поскольку они могут оказаться в зоне подтопления.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 06.07.20

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