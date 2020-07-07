В Крыму в течение суток выявлено 28 новых случаев COVID-19

В Крыму в течение суток выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 6 случаев – при скрининге здоровых лиц, 8 – при обращении за медицинской помощью.

Поскольку власти республики перестали сообщать подробности об инфицированных, то пока не ясно, 14 выявлено при проведении противоэпидемических мероприятий в одном очаге или нескольких.

Всего с начала пандемии в РК зафиксированы 789 зараженных, 31 из них скончался.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.07.20

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