Источники сообщили об экстренной посадке «Боинга» в аэропорту Симферополя

В аэропорту Симферополя совершил экстренную посадку самолет «Боинг-747», выполнявший рейс из Екатеринбурга. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на информированные источники.
По информации собеседника «Интерфакса», у пилотов в кабине погасло табло, в связи с чем им пришлось сажать лайнер в ручном режиме. Посадка прошла благополучно. По данным очевидцев, на месте дежурили экстренные службы.
На борту самолета находился 181 человек, уточнил источник ТАСС.
Между тем в аэропорту Симферополя заявили, что рейс приземлился в штатном порядке по расписанию.
Симферополь, Наталья Петрова
Симферополь. Другие новости 07.07.20
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