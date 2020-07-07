Источники сообщили об экстренной посадке «Боинга» в аэропорту Симферополя

В аэропорту Симферополя совершил экстренную посадку самолет «Боинг-747», выполнявший рейс из Екатеринбурга. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на информированные источники.

По информации собеседника «Интерфакса», у пилотов в кабине погасло табло, в связи с чем им пришлось сажать лайнер в ручном режиме. Посадка прошла благополучно. По данным очевидцев, на месте дежурили экстренные службы.

На борту самолета находился 181 человек, уточнил источник ТАСС.

Между тем в аэропорту Симферополя заявили, что рейс приземлился в штатном порядке по расписанию.

Симферополь, Наталья Петрова

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