В Донбассе ответным огнём уничтожен расчёт украинской гаубицы

Артиллерия ЛНР уничтожила украинскую гаубицу Д-30 вместе с расчётом.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции (вооружённых сил) Луганской народной республики.
Огонь на поражение был открыт после того, как украинские военнослужащие обстреляли населённый пункт Донецкий.
«Боевики 93 бригады вооружённых формирований Украины с направления населённого пункта Крымское подвергли обстрелу населённый пункт Донецкий из запрещенного минскими договоренностями артиллерийских орудий калибра 122-мм, выпустив четыре снаряда.
В результате обстрела повреждения получили четыре жилых домостроения по адресам: ул. Шевченко д.14, 17, 25 и ул. Электровозная д.12, где в результате попадания мины в хозяйственную постройку погиб домашний скот.
Адекватными действиями наших защитников огневая активность артиллерии была пресечена, потери противника составили: двое погибших, двое раненых, выведена из строя гаубица Д-30.
В ходе обстрела для корректировки огня противник применял БЛА типа «МЭВИК-ПРО».
Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и средств РЭБ «Тритон М1», нарушитель воздушного пространства был обнаружен и принудительно посажен», – говорится в сообщении пресс-службы НМ ЛНР.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 07.07.20
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