В Донбассе ответным огнём уничтожен расчёт украинской гаубицы

Артиллерия ЛНР уничтожила украинскую гаубицу Д-30 вместе с расчётом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции (вооружённых сил) Луганской народной республики.

Огонь на поражение был открыт после того, как украинские военнослужащие обстреляли населённый пункт Донецкий.

«Боевики 93 бригады вооружённых формирований Украины с направления населённого пункта Крымское подвергли обстрелу населённый пункт Донецкий из запрещенного минскими договоренностями артиллерийских орудий калибра 122-мм, выпустив четыре снаряда.

В результате обстрела повреждения получили четыре жилых домостроения по адресам: ул. Шевченко д.14, 17, 25 и ул. Электровозная д.12, где в результате попадания мины в хозяйственную постройку погиб домашний скот.

Адекватными действиями наших защитников огневая активность артиллерии была пресечена, потери противника составили: двое погибших, двое раненых, выведена из строя гаубица Д-30.

В ходе обстрела для корректировки огня противник применял БЛА типа «МЭВИК-ПРО».

Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и средств РЭБ «Тритон М1», нарушитель воздушного пространства был обнаружен и принудительно посажен», – говорится в сообщении пресс-службы НМ ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.07.20

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