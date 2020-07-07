В Крым пришел холодный фронт

В Крыму ожидается резкое похолодание.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ пор РК, в связи с прохождением контрастного холодного фронта 8 июля на полуострове ожидаются ливни, местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер будет дуть со скоростью 20 – 25 метров в секунду.

Кроме того, днем в среду резко понизится температура воздуха: сразу на 8 – 10 градусов.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.07.20

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