Крымчан, по сути, оставили без интернета

В Крыму разгорелся очередной «мобильный» скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания МТС со 2 июля в одностороннем порядке изменила условия пользования интернетом. Клиентам, пользующимся тарифами с безлимитным интернетом, на максимальной скорости теперь предоставляется только 500 Мб в сутки, а потом скорость до конца дня не превышает 128 Кб/сек. Правда, пользователей об этом не предупредили.

Отметим, что большинство жителей полуострова пользуется сим-картами МТС, зарегистрированными в Краснодарском крае.

Крымчане возмущаются в соцсетях и обсуждают, к какому мобильному оператору лучше перейти.

«МТС уже заявлял в этом году, что значительно повышает тарифы в Крыму, но потом всё-таки передумал, – комментирует ситуацию telegram-канал «Крымский Алгоритм». – Сейчас – новая серия истории о том, что Крым как бы российский, но как бы не совсем».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.07.20

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