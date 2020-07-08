Севастопольские партии «проедают» почти все полученные деньги

Лишь одна партия в Севастополе ведет внутрипартийную работу – такой вывод можно сделать из финансовых отчетов региональных представительств политических движений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольская избирательная комиссия опубликовала отчет о расходах и доходах партий за 1 квартал текущего года.

Как оказалось, больше всего получили единороссы – более 6,5 млн рублей, однако в этой сумме нет ни копейки от вступительных и членских взносов или пожертвований. Источник финансирования обозначен как «денежные средства, полученные от политической партии, регионального отделения и иного зарегистрированного структурного подразделения».

Похожая ситуация отмечается и в «Справедливой России»: все, поступившие на счет 446 тысяч 100 рублей, – это партийные средства.

У КПРФ на аналогичный источник приходится 2,5 млн поступлений, еще около полумиллиона коммунисты получили за счет взносов от партийцев, и чуть менее 100 тысяч рублей – от предпринимательской деятельности. Это говорит о том, что КПРФ ведет хоть какую-то внутрипартийную работу.

«Патриоты России» получили в первом квартале всего 50 тысяч рублей – это все пожертвования от физических лиц.

Похвастаться пожертвованиями может и ЛДПР – «соколам Жириновского» перепало от сочувствующих 87 тысяч рублей, еще 270 тысяч перечислило головное отделение.

Практически все полученные деньги региональные отделения потратили на свое содержание, и только коммунисты выделили 4,5% на публичные мероприятия и 13% на пропаганду. На последнюю статью расходовала ЛДПР – аж 4 тысячи рублей.

«Единая Россия» потратила на публичные мероприятия менее 4%.

Остальные 13 партий, представленных в Севастополе, денег в первом квартале не получали и не тратили.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 08.07.20

Американский генерал предостерёг Украину от любых попыток создания ядерного оружия. / Украине никто не поможет в случае военного конфликта с Россией – американский генерал. / Крымчан, по сути, оставили без интернета. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»