Сотрудник администрации Керчи подхватил коронавирус

У одного из сотрудников администрации Керчи выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил глава горадминистрации в своем Facebook.

По его данным, Covid-19 подхватил чиновник из департамента труда и социальной защиты населения. В настоящее время заболевший госпитализирован. Двое сотрудников, контактировавших с ним, отправлены на самоизоляцию по месту жительства. В здании департамента по адресу: ул. Кирова, 5 проведена санитарная обработка служебных помещений, отчитался мэр.

Кроме того, по его словам, в целях предотвращения распространения коронавируса приостановлен прием граждан в администрации по улице Кирова, 17. В ближайшее время все сотрудники администрации Керчи будут протестированы на Covid-19.

В Керчи, по информации Роспотребнадзора, на текущий период подтверждено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 15 заболевших уже выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 135 человек.

Керчь, Наталья Петрова

Керчь. Другие новости 08.07.20

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