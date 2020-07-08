В Крыму выросло число зараженных коронавирусом и количество смертей от Covid-19

В Крыму за последние сутки зафиксировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

Восемь из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 6 случаев – при обращении за медпомощью. Еще один пациент привез коронавирус из-за границы.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 804 инфицированных. Выздоровели 596 пациентов, из них 18 за минувшие сутки.

По данным республиканского минздрава, в течение суток в РК от коронавируса скончался еще один заболевший.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня в ведомстве изменили систему учета смертей пациентов с коронавирусом. Если раньше учитывались все летальные исходы с подтвержденным Covid-19, то сейчас минздрав дает данные только по тем пациентам, которые умерли непосредственно от коронавирусной инфекции, а не от сопутствующих тяжелых заболеваний. Всего в Крыму скончались 32 человека с подтвержденным коронавирусом. По новой системе в регионе зарегистрировано 12 смертей от Covid-19.

Добавим, что в Севастополе новых случаев Covid-19 за истекшие сутки не зафиксировано. Всего в городе коронавирусная инфекция подтверждена у 254 человек. На сегодняшний день в больницах находятся 42 пациента с коронавирусом. Выздоровели 199 человек, скончались – 5.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 08.07.20

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