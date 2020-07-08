Киев отказался выдавать Москве террористов

Украина прекращает действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение принято сегодня на заседании кабинета министров Украины.

Меморандум о взаимной помощи в пресечении терроризма был подписан между Москвой и Киевом 12 июля 2012 года.

По версии украинского кабмина, такой шаг необходим, чтобы создать «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ», сообщает «Интерфакс».

Сегодня также стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал укзаз о выходе Украины из нескольких договоров в рамках СНГ, в частности о совместном предупреждении финансовых преступлений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.20

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