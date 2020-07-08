В Луганской области огонь уничтожил более сотни домов, есть погибшие

На подконтрольной Украине части Луганской области бушуют природные пожары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о первых возгораниях стало известно 6 июля. С тех пор с огнем справиться не могут. В зону пожара попали несколько населенных пунктов в Новоайдарском районе.

По данным на вечер 8 июля 5 человек погибли. Огнем уничтожено более 100 жилых и дачных домов в селах Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Киев, Платон Ефимчук

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