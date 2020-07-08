Эстония снабдила Украину списанным оружием

Эстония внесла свой вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство обороны Эстонии передало Киеву почти 2,5 тысячи пистолетов Макарова.

«Этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Украины, – заявляют в ведомстве. – Поставкой пистолетов мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год».

Правда, оказалось, что пистолеты списанные: Таллин отказался от использования этого оружия в связи с переходом на натовские стандарты».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.07.20

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