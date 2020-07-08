Amazon заплатит за Крым

Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции и онлайн-ритейлер Amazon заплатит 134,5 тысячи долларов за продажу товаров в Крыму, Иране и Сирии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания согласилась с доводами управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США и признала «очевидное нарушение многочисленных программ санкций, введенных OFAC» в отношении Крыма, Ирана и Сирии.
Выплатив штраф, Amazon компенсирует «свою возможную гражданскую ответственность за нарушение многочисленных санкций».
Вашингтон, Игорь Юров
Вашингтон. Другие новости 08.07.20
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