Amazon заплатит за Крым

Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции и онлайн-ритейлер Amazon заплатит 134,5 тысячи долларов за продажу товаров в Крыму, Иране и Сирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания согласилась с доводами управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США и признала «очевидное нарушение многочисленных программ санкций, введенных OFAC» в отношении Крыма, Ирана и Сирии.

Выплатив штраф, Amazon компенсирует «свою возможную гражданскую ответственность за нарушение многочисленных санкций».

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 08.07.20

Матвиенко объяснила, почему возникают идеи о присоединении ЛДНР к России. / Лавров призвал Берлин и Париж отреагировать на отказ Киева выполнять Минские соглашения. / Хоть завтра: Песков ответил на вопрос о сроках проведения нормандского саммита. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»