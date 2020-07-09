В Крыму за сутки выявлено больше десятка новых случаев коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки выявлено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», один заболевший приехал из-за рубежа, пятеро заразились в известном очаге, у четверых инфекцию определили при обращении за медицинской помощью, еще у одного – при скрининге здоровых. Всего на сегодняшний день в РК зарегистрированы 815 зараженных. От COVID-19 умерли 12 человек.
Со вчерашнего дня республиканский минздрав не сообщает число всех умерших инфицированных. На 8 июля их было 32.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 09.07.20
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