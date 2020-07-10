После небольшого похолодания в Крым возвращается жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», холодный фронт над полуостровом сменил антициклон. Уже сегодня днем температура воздуха поднимется до +32 градусов Цельсия. Жарче всего будет в северных районах и на западном побережье.

На ЮБК и в центральных районах чуть прохладнее – до +30. В горах – до +23.

В выходные температура продолжит повышаться: в воскресенье ожидается +34. Жарко будет и в первые дни следующей недели.

Самая теплая вода сейчас в Азовском море – +27, в Керченском проливе – +25. У берегов Феодосии и на ЮБК – +24. На западном побережье – +22. В Севастополе – от +18 до +26.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.07.20

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