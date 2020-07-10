В Крыму вынесен приговор педофилу

В Крыму вынесен приговор жителю Черноморского района, изнасиловавшему несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в декабре 2018 года мужчина гостил у дальних родственников и изнасиловал их 13-летнюю дочь. Факт вскрылся после того, как девочка обратились в больницу.

Насильника задержали и отправили СИЗО. В ходе следствия выяснилось, что с октября по ноябрь 2018 года он приходил в гости к знакомой и неоднократно под угрозами насиловал ее 15-летнюю сестру.

Крымчанина признали виновным в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 131 и части 5 статьи 131 УК РФ – изнасилование несовершеннолетних, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Верховный суд РК приговорил его к 17 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.07.20

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