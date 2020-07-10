Севастополь лидирует в России по росту цен на бензин

Севастополь лидирует в России по росту цен на бензин: с начала года стоимость автомобильного топлива в городе, по данным Росстата, увеличилась на 1,9%.

К началу июля Севастополь вместе с Симферополем отличались самым дорогим бензином в в Южном федеральном округе.

В целом, по России эти крымские города занимают 6 и 7 места, пропустив вперед лишь Дальний Восток.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 10.07.20

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