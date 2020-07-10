В Крыму число выявленных за сутки зараженных COVID-19 выросло в 1,5 раза

В Крыму за сутки зарегистрированы 16 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – при скрининге здоровых лиц, 5 – при обращении за медицинской помощью и еще 1 случай завозной из-за рубежа. Скончался ли кто-нибудь из зараженных, не сообщается. Известно только, что от самого COVID-19 в течение суток никто не умер. Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 831 случай коронавирусной инфекции.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.07.20

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