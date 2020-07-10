Стартовали перевозки в Крым по «единому» билету

С 10 июля возобновились перевозки пассажиров в Крым по «единому билету». Об этом говорится в сообщении «Единой транспортной дирекции».

Пассажиры с «едиными» билетами на Крымский полуостров, прибывающие на железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы, а также в аэропорт Анапы, смогут на автобусе добраться до четырех крымских городов – Алушты, Ялты, Феодосии и Судака.

В ЕТД отметили, что на сегодняшний день в Крым приобретено более 2,5 тыс. билетов.

Крым был официально открыт для туристов из других регионов 1 июля.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 10.07.20

В Крыму число выявленных за сутки зараженных COVID-19 выросло в 1,5 раза. / Севастополь лидирует в России по росту цен на бензин. / В Крыму вынесен приговор педофилу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»