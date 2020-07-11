В Крыму суточная выявляемость зараженных COVID-19 снова выросла в полтора раза

В Крыму суточная выявляемость зараженных коронавирусом снова выросла в полтора раза: если в течение 9 июля зафиксировали 16 новых случаев, то в течение 10 июля – 24.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», половина заболевших – туристы. Еще 4 выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 7 – при обращении за медицинской помощью, 1 – при скрининге здоровых лиц. ​Всего с начала пандемии в РК зарегистрировали 855 случаев коронавирусной инфекции. Для 12 крымчан COVID-19 стал причиной смерти.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.07.20

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