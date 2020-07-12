Минздрав Крыма опубликовал новые данные по коронавирусу

В Крыму за сутки зарегистрированы 16 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 случай выявлен при проведении противоэпидемических мероприятий, 8 – при обращении за медицинской помощью, 7 – при скрининге здоровых лиц. ​В целом, с начала пандемии в РК выявлен 871 зараженный. 53 из них завозные из-за границы, 99 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 625 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 94 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Минздрав РК перестал публиковать статистку инфицированных, умерших от других заболеваний. Непосредственно от COVID-19 скончались 12 крымчан.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.07.20

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