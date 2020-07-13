Вассерман: поить Крым будет Кубань

Воду в Крым могут перебросить из Кубани. Об этом заявил политолог и публицист Анатолий Вассерман. «Согласно дошедшим до меня новостям, уже в скором времени планируется запустить проект водовода по дну Черного моря, который понесет влагу из реки Кубань, прямо из устья, на полуостров, – цитирует Вассермана ФАН. – Трубы будут сделаны из синтетической пленки, и их придется изрядно чем-нибудь пригрузить, чтобы они не всплывали, поскольку наполняющая их пресная вода легче соленой».

Напомним, крымские власти шестой год обещают решить проблему водного дефицита, возникшего после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Однако отвергают все предложения, озвученные учеными и бизнесменами.

Проблема сдвинулась с мертвой точки только в текущем году – благодаря вмешательству федерации: военные Южного и Западного округов проложили более 50 километров трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.07.20

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