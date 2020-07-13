Киев бессилен против масштабного проникновения крымского вина на Украину

Блокада Крыма и введение Киевом экономических санкций не смогли поставить заслон проникновению продукции российского полуострова на Украину.

Главная причина такой ситуации в том, что «строгий запрет» на бизнес и торговлю есть, а юридическая ответственность за его нарушение в украинском законодательстве не прописана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского филиала американской «Радио Свобода» заявил бывший «представитель президента» Украины в несуществующей «Автономной республике Крым» Борис Бабин.

Ведущий поинтересовался у Бабина, как так получилось, что в украинской столице можно свободно заказать и приобрести крымское вино.

«В интернет-магазине Киева можно свободно купить вино завода «Массандра». С юридической точки зрения – немыслимая ситуация, но фактически она есть. То есть ввозят это вино через подконтрольные боевикам ОРДЛО (ЛДНР – прим «НД».). Насколько можно говорить о неотвратимости наказания за нарушение санкций, установленных Украиной?» – спросил журналист.

«Есть одна большая проблема: у нас вообще нет наказаний за нарушение санкций. Процедуры реализации санкционного запрета в украинском законодательстве не выписаны. Эта проблема существует достаточно давно. К сожалению, ни правительство, ни органы, привлечённые к этой сфере, на сегодня не обладают расписанными механизмами. К сожалению, СНБО (Совбез), который должен координировать реализацию санкционной политики, этих полномочий так и не получил по факту. Поэтому на практике, именно когда мы это переводим в вопрос ответственности, самой ответственности фактически не наступает.

То есть, нужно различать санкционные воздействия на бизнес, на счета, на имущество и какую-то ответственность за нарушения – это разные вещи, ответственности у нас практически нет», – посетовал экс-чиновник.

«Это включает в себя две проблемы. Первая – отсутствие ответственности как таковой и вторая – это чёрно-серый бизнес, который в любом случае незаконен. Например, как правило у нас ведётся какое-то противодействие силовыми структурами не в силу санкционной политики, а в силу нарушения бизнесом конкретных запретов уголовного кодекса, например, речь о поставках товаров в Крым, речь о бизнесе на оккупированных территориях Востока... Из этого уже выходят механизмы какого-то юридического преследования. Но в целом, проблема общая: если вы нарушаете санкции, то состава какого-то преступления в этом нет», – приводит слова Бабина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.07.20

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