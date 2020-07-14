Президент РФ подписал закон о пониженных тарифах для СЭЗ Крыма

Президент России Владимир Путин подписал закон о пониженных тарифах страховых взносов для свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма.

Согласно Налоговому кодексу, сейчас участники СЭЗ имеют право на пониженные тарифы в течение 10 лет с момента получения статуса, если он оформлен не позднее трех лет со дня создания самой зоны. Поэтому вошедшие в крымскую СЭЗ после 1 января 2018 года должны платить страховые взносы по общеустановленным тарифам – 30%.

Как уже сообщал «Новый День», организации и индивидуальные предприниматели, ставшие участниками после 1 января 2018 года, согласно новому закону, тоже будут платить страховые взносы по пониженным тарифам – 7,6% с учетом некоторых особенностей. Тарифы относятся к выплатам и другим вознаграждениям в пользу физических лиц, занятых в реализации проектов на территории СЭЗ и предусмотренных инвестиционной декларацией.

Расчет будет сделан с 1 января 2020 года. Для тех, кто вошел в СЭЗ после 31 декабря 2019 года, пониженные тарифы будут действовать со следующего месяца после получения статуса участника.

Пониженные тарифы будут действовать до тех пор, пока объем полученной льготы по страховым взносам не превысит объем капитальных вложений участника СЭЗ по инвестиционному проекту. При этом буду применяться корректирующие коэффициенты, установленные правительством РФ в зависимости от вида экономической деятельности и исходя из приоритета развития отраслей экономики Крыма и Севастополя.

Максимальный срок применения пониженных тарифов страховых взносов ограничен периодом функционирования СЭЗ.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. Власти Крыма и Севастополя обязаны не позднее 30-го числа следующего месяца представить в налоговые органы электронные базы рабочих мест физлиц, занятых в реализации инвестпроектов в СЭЗ, и осуществленных капвложениях за каждый месяц отчетного периода – полугодие 2020 года. Данные должны быть согласованы с участниками СЭЗ, получившими статус после 1 января 2018 года.

В 2018 и 2019 годах статус участника СЭЗ Крыма получили около 150 плательщиков страховых взносов. Согласно прогнозам властей Крыма и Севастополя, в ближайшие в СЭЗ могут войти еще около 800 участников. В результате, выпадающие доходы государственных внебюджетных фондов в связи с применением пониженных тарифов в период до 1 января 2023 года могут составить 3,5 миллиарда рублей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.07.20

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