«Чисто политическое убийство»: на Украине вынесли приговор экс-министру Крыма

Днепровский суд Киева вынес приговор бывшему министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому.

Как уже сообщал «Новый День», в украинский период Михальчевский занимал пост заместителя главного врача по хирургической помощи республиканской больницы имени Семашко, в марте 2014 года возглавил министерство здравоохранения Крыма, однако в июне того же года глава республики Сергей Аксенов предложил чиновнику, замеченному в коррупционных схемах, уволиться. Вместе с ним работы лишились и его замы. Отставной чиновник тут же уехал на Украину, где приобрел квартиру в украинской столице и земельный участок с коттеджем в курортном Скадовске на берегу Черного моря.

5 января 2018 года бывшего крымского министра задержали в Киеве. У него были изъяты паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение, подписанное главой Крыма Сергеем Аксеновым, и другие документы, на основании которых Михальчевского обвинили в сотрудничестве с российскими властями и государственной измене.

Защита ссылалась на Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны (согласно статье 20 которой, лица, занимающиеся систематически и исключительно обслуживанием и администрацией гражданских больниц, включая персонал, предназначенный для розыска, подбирания, транспортировки и лечения раненых и больных гражданских лиц, инвалидов и рожениц, должны пользоваться уважением и покровительством) и требовала оправдать Михальчевского.

Обвинение требовало 13 лет лишения свободы.

13 июля суд признал экс-министра виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 10 годам тюрьмы.

Адвокаты Михальческого назвали вердикт «чисто политическим, с учетом возраста доктора, убийством».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.07.20

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