Ротавирус против коронавируса: крымские пляжи опять заливает нечистотами

В крымских соцсетях опять публикую видео нечистот, заливающих пляжи Коктебеля и уходящих в море. Что любопытно: рядом с вонючим ручьем спокойно загорают и купаются туристы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история повторяется ежегодно. Пляжи Коктебеля уже «омывала» канализация в июне. 11 июля бегущие в море нечистоты зафиксировали на песчаном берегу в районе холма Юнге.

«Друзья, приезжайте в Коктебель! Сейчас администрация проводит акцию: искупайся в море – проведи две недели бесплатно в «комфортабельной» больнице! Ну, а если серьезно, это не смешно: в этом месте канализация в море течет уже который год. За это уже надо сажать – импотенция феодосийской власти надоела!» – прокомментировал ситуацию крымский общественник Александр Талипов.

Проблема существует на многих курортах полуострова: очистных либо нет совсем, либо они построены очень давно и не рассчитаны на резко возрастающий летом объем стоков. Однако во время туристического сезона число обитателей того же Коктебеля возрастает в 15 – 20 раз, и сети переполняются.

По словам руководителя крымской общественной организации «Экология и мир» Артема Артова, проблем добавляют владельцы гостевых домов, которые в последние годы растут как грибы. Однако новоиспеченные отельеры не спешат выходить в правовое поле, поэтому либо самовольно врезаются в канализационную систему либо просто сливают отходы на улицу.

Лучше всего ситуация в Ялте, где еще в советское время построили качественную систему очистки. Она, конечно, уже устарела, но пока хотя бы работает. При этом один из глубоководных выпусков находится недалеко от элитной гостиницы «Интурист», цитирует Артова «Ридус».

Борьба с нелегальными стоками в море на полуострове напоминает борьбу с ветряными мельницами, отмечает Талипов: штрафы за это предусмотрены, но местные власти, как правило, закрывают глаза на происходящие. Многие предприятия и даже коммунальщики ждут дождей, чтобы незаметно сливать нечистоты в море.

Нет очистных и в Севастополе. Напомним, в 2017 году в рамках реконструкции КОС «Южные» практически полностью демонтировали.

До 2020 года подрядчик должен был реконструировать или возвести заново 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Общая сумма контракта составляла около 7 млрд рублей. В 2018 году городские власти без казначейского сопровождения перевели в ОФК-банк 2 млрд рублей, выделенных на КОС. А банк лопнул. И 2 млрд исчезли. В итоге, с первым подрядчиком договор расторгли, а нового не могут найти более года. Отходы пока сливают в море.

«В Крыму появилась шутка, – говорит Александр Талипов: никакой коронавирус не выживет в воде с ротавирусом».

Коктебель, Олег Яковенко

Коктебель. Другие новости 14.07.20

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