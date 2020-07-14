В Крым продолжают завозить коронавирус из-за рубежа

В Крыму за сутки зарегистрированы 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 случая завезены из-за рубежа, 6 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированному случаю, 1 – при скрининге здоровых лиц. В целом, с начала эпидемии в РК выявлены 889 зараженных.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.07.20

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