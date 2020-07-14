Власти Крыма сообщают о 100%-ной загрузке отлей ЮБК

В Крыму по итогам июля ожидают 1,5 миллиона туристов. Об этом сегодня заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гостей из других регионов на полуострове начали официально принимать с 1 июля. За прошедшие 2 недели начали работу более 700 санаторно-курортных и гостевых организаций. На ЮБК и западном побережье загрузка отелей достигает 95% – 100%, в других регионах – 50% – 60%.

За первые 10 дней месяца на полуостров, согласно официальным данным, прибыли 400 тысяч человек.

4,7% туристов приезжают на поездах, 37% – авиатранспортом (например, сегодня в аэропорту Симферополя должны приземлиться 115 самолетов, это больше чем на данную дату в 2019 году), 58% попадают в РК по Крымскому мосту. Откуда берутся еще 0,3% туристов, Волченко не уточнил, но, очевидно, они прибывают через украинскую границу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.07.20

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