Правительство Крыма принимает противоречивые антиковидные меры

В Крыму предпринимают противоречивые меры для профилактики коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня глава РК Сергей Аксенов заявил, что до конца курортного сезона отменяются проверки объектов размещения, включая те, что работают вне правового поля.

Он поручил министерству курортов и туризма вместе с главами местных администраций «пройти ногами» все побережье и составить полный список объектов, используемых как мини-гостиницы.

«Но не с целью, чтобы людям навредить, сейчас не надо контрольных мероприятий проводить – пусть зарабатывают», – заявил глава РК.

Иными словами, соблюдение мер санитарной безопасности в условиях пандемии остается на совести отельеров.

Не будут контролировать и соблюдение социальной дистанции на пляжах – этот вопрос объявили зоной ответственности самих отдыхающих.

Вместе с тем, в санаториях Крыма и Севастополя вновь требуют от клиентов справки об отсутствии коронавируса. Ранее федеральное управление Роспотребнадзора это правило отменило, но региональное подразделение ведомства ввело его вновь. Одной из причин такого решения стал неопределенный статус здравниц в случае обнаружения у них зараженных COVID-19. «Никто четко не прописал, что будет, если кто-то заболеет, отдыхая в санатории. Санаторий, например, могут закрыть или перевести в обсерватор», – цитирует «Интерфакс-Туризм» исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Напомним, справка подтверждает отсутствие контакта с больными коронавирусом в течение последних 14 дней и выдается не позднее, чем 3 дня до заезда.

Однако за эти 3 дня человек вполне может заразиться, учитывая, что более половины туристов прибывают в Крым на самолетах, поездах и автобусах.

Симферополь, Лиана Макоба

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