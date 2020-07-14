В Крыму вынесли приговор по делу о нападении льва на туристку

В Крыму вынесли приговор владельцу сафари-парка «Тайган» по делу о нападении льва на туристку.

Как уже сообщал «Новый День», женщина, приехавшая в Крым из Кирова, заплатила за эксклюзивную экскурсию 6 тысяч рублей. Ее гидом был владелец парка Олег Зубков, однако он не смог сразу утихомирить зверя, в какой-то момент набросившегося на туристку. Пострадавшая была госпитализирована.

Всю вину за происшествие Зубков поторопился свалить на женщину: якобы, она была нетрезва. Почему, выпившего человека он лично пустил к животным, владелец парка предпочел не обсуждать, но цинично рассуждал о здоровье пострадавшей: «Пробыла в больнице менее 21 дня, и это говорит о том, что у нее нет никакого длительного расстройства здоровья», – заявлял Зубков, добавляя, что лев от туристки «ничем не заразился».

Суд признал Зубкова виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, он должен выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей в качестве вреда и оплатить судебные издержки.

Белогорск, Олег Яковенко

Белогорск. Другие новости 14.07.20

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