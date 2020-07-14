«Почему-то»: Киев не может объяснить популярность России у туристов из Украины

Росиия вышла на третье место среди стран, пользующихся популярностью у путешественников из Украины.

Как пердаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел «Незалежной» Дмитрий Кулеба.

При этом он затруднился назвать причину такой популярности.

«На первом месте по количеству уникальных просмотров (на сайтах бронирования билетов и изучения маршрутов) Венгрия. Мы связываем популярность Венгрии именно с возможностями транзита в направлении Балкан, где есть Хорватия, Черногория, Албания, направления морского отдыха, который пользуется спросом у украинцев.

На втором месте у нас Турция. Понятно, что страна популярна среди туристов. Наши граждане продолжают ездить туда на отдых.

На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом», – приводит РИА Новости слова Кулебы.

По известным причинам, в статистику Кулебы вряд ли вошли украинцы, путешествующие в Крым.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.07.20

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