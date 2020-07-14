В Крыму продлили запрет на посещение лесов

В Крыму продлено ограничение на посещение лесов.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве экологии и природных ресурсов РК, в целях обеспечения пожарной безопасности запрет на пребывание людей в лесах и въезд в них транспортных средств продлевается на 21 календарный день.

Напомним, запрет на вход и въезд в лесную зону Крыма в этом году был установлен 30 марта и с тех пор неоднократно продлевался.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.07.20

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