В Крыму отменен обязательный карантин для прибывающих из-за границы

С сегодняшнего дня в Крыму отменен обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из-за границы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в указ главы республики о введении режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса внесены изменения, согласно которым соответствующий пункт утратил силу.

По всей видимости, таким образом власти РК надеются существенно увеличить турпоток за счет въезжающих через украинскую границу. Пока на долю таких туристов приходится всего 0,3% прибывающих в Крым. Однако только на этой неделе из-за границы в РК приехали, минимум, двое зараженных.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.07.20

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