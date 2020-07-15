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Среда, 15 июля 2020, 10:16 мск

Новости Крым

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Число инфицированных коронавирусом в Крыму достигло 900

В Крыму за сутки зафиксированы 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число выявленных инфицированных в РК достигло 900.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди вновь зарегистрированных 4 случая завезены из-за рубежа, 3 – выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – при скрининге здоровых лиц.

Симферополь, Лиана Макоба

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