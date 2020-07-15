В Саки игнорируют распоряжения главы Крыма и обирают предпринимателей

Предприниматели, торгующие на сакском рынке, жалуются на то, что в городе игнорируются решения главы РК и городского совета депутатов о мерах поддержки малого бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство МУП «СТПО» требует плату за торговые места. «Сегодня, 15 июля, раздали платежки арендаторам торговых мест, – пишут предприниматели главе Крыма Сергею Аксенову. – МУП посчитал, что достаточно освободить от платежа за апрель – и все».

«Саки как отдельное царство получается», – комментируют в соцстехя, отмечая, что глава МУП Шилов – был поставлен на это место по инициативе экс-главы города, а ныне министра информации РК Михаила Афанасьева, который продолжает курировать город. И, по мнению, горожан, распоряжения Аксенова игнорируются с его ведома.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.07.20

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