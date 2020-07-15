Президент России 16 июля прибудет в Крым

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», глава государства примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.

Уже известно, что корабли назовут «Севастополь» и «Владивосток», они получат водоизмещение в 25 тысяч тонн, будут нести по 20 тяжелых вертолетов и смогут перевозить до 900 человек.

Закладка кораблей планировалась на конец июня, но потом ее перенесли на неопределенный срок. Сегодня официально сообщили, что церемония на керченском заводе «Залив» состоится 16 июля.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.07.20

В Сочи женщина с Covid-19 гуляет по курорту и общается с людьми, но суд отказался отправить ее в больницу принудительно. / Аксенов теряет авторитет и влияние: в Крыму отмечают массовый саботаж на муниципальном уровне. / В Саки игнорируют распоряжения главы Крыма и обирают предпринимателей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»