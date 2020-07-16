В Крыму снова отмечен скачок выявляемости коронавируса

В Крыму за сутки зафиксированы 17 новых зараженных коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 – среди контактных в ранее зарегистрированных очагах.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 917 случаев ковида, 159 из них – завезены из-за границы и других регионов РФ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.07.20

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