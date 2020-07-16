Путин не приедет: закладку универсальных десантных кораблей в Крыму снова перенесли

Церемония закладку универсальных десантных кораблей на судостроительном заводе «Залив» сегодня не стоится – мероприятие опять перенесли.

Как уже сообщал «Новый День», церемонию первоначально планировали , но перенесли из-за эпидемии коронавируса. В начале июля стало известно, что закладка состоится 16 июля и на мероприятии будет присутствовать президент РФ. Вчера эта информация получила официальное подтверждение.

Однако теперь сообщается, что закладку кораблей опять перенесли: «Поездка президента Владимира Путина в Крым перенесена с четверга на понедельник», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отмену церемонии подтвердили и на заводе «Залив».

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 16.07.20

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