В Керчи забастовали водители такси

В Керчи объявили забастовку водители такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй день несколько десятков машин не выходят на линию, что парализует работу компании-диспетчера.

Таксисты, в первую очередь, требуют снизить суммы, взимаемые за каждый заказ: в течение месяца работодатель дважды поднимал тариф, и теперь водители должны отдавать ему в 3 раза больше, чем до первого повышения.

«Чтобы избежать снятия процента с каждой поездки, можно взять опцию «безлимит», которая дается на определенное количество времени, – цитируют забастовавших водителей «Вести – Крым». – Самая большая – девятичасовая, стоит около 320 рублей. Бензин дорожает, железо ремонтное тоже дорожает, услуги мастеров тоже дорожают, мы просто не справляемся, у нас нет столько заработка, чтобы все это оплатить».

Еще одна причина недовольства водителей – прием на работу нелегалов, которые оттягивают на себя часть заработка официальных таксистов.

Представители работодателя на контакт ни с водителями, ни с журналистами не идут. И решают возникшую проблему дефицита машин на линии привычным способом – повышая стоимость посадки для пассажиров.

Керчь, Лиана Макоба

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