Зеленский с трибуны Верховной рады призвал всех объединиться против России

Все политические силы Украины должны объединиться против «российской агрессии», чтобы «вернуть территории».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Владимир Зеленский во время торжественного заседания Верховной рады в честь тридцатилетия принятия парламентом «Незалежной» декларации о государственном суверенитете.

«Шестой год мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену – жизнь наших граждан. Весь цивилизованный мир признает, что Украина делает всё для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира – в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге.

Да, мы потеряли территорию и часть людей. Но мы должны вернуть все территории и веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, не было напрасным. Шанс на это у нас есть в одном случае, если мы все объединимся, как тридцать лет назад», – заявил украинский президент с трибуны парламента.

Отметим, что в ходе крымских событий не погиб ни один гражданин Украины, а гражданская война на востоке страны началась после вторжения украинской армии в Донбасс для подавления выступлений против госпереворота в Киеве.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.07.20

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