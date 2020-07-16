В Судаке задержаны руководители городского отдела полиции

В Судаке задержаны начальник городского отдела полиции и один из его замов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщения об этом начали появляться в соцсетях еще вчера. Инсайдеры утверждали, что речь идет о начальнике ОМВД РФ по Судаку начальника Отдела Министерства внутренних дел России по городу Судаку, полковнике полиции Андрее Шестакове и одном из его заместителей.

Сегодня официальную информацию распространило МВД РК. Правда, в ведомстве не уточняют, о ком конкретно идет речь: «Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Крым выявлен факт получения незаконного денежного вознаграждения двумя сотрудниками ОМВД России по Судаку. По имеющейся информации, в разный период они получили от гражданина деньги в сумме 50 тыс рублей и 75 тыс рублей за прекращение производства по делу об административном правонарушении и возврат ранее изъятой спиртосодержащей продукции, – рассказали в МВД. – Собранные подразделением собственной безопасности материалы были направлены в Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю, где в отношении указанных сотрудников принято процессуальное решение.

Руководством МВД по Республике Крым назначено проведение служебной проверки. Указанные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины, они будут уволены из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции и понесут наказание в соответствии с законодательством».

Тем не менее, на данный момент известно, что вечером 14 июля начальник отдела участковых уполномоченных ОМВД Судака по поручению начальника ОМВД получил 75 тысяч рублей во время встречи с предпринимателем в городском парке. После получения денег его и задержали.

В ходе расследования выяснилось, что ранее начальник отдела участковых уполномоченных совершил аналогичное преступление, получив взятку в 50 тысяч рублей. В отношении офицеров возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом в значительном размере.

Судак, Олег Яковенко

Судак. Другие новости 16.07.20

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