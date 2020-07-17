Порошенко поздравил украинцев с «геополитической катастрофой Путина ХХ века»

«Декларация о суверенитете Украины», принятая Верховным Советом УСCP 16 июля 1990 года, стала «дорожной картой» для Владимира Путина и его «геополитической катастрофы ХХ века».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве, выступая перед своими сторонниками в годовщину принятия декларации на митинге «в защиту украинского языка», заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко.

По всей видимости, Порошенко отсылал своих слушателей к известной фразе Владимира Путина о том, что развал СССР стал «крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века».

«Слава Иисусу Христу! Слава Украине! Дорогие братья и сёстры, единомышленники и «одномовцы» (говорящие на одной мове (языке) – прим. «НД»), поздравляю с праздником подписания Декларации о суверенитете! Это не просто нормативный законодательный акт, это дорожная карта для Путина, геополитической катастрофы Путина ХХ века! Это звон разрушения Советского Союза и звон восстановления государственности Украины! Я благодарен каждому из вас, кто пришёл на майдан Конституции не только для того, чтобы праздновать, а тут, в Киеве на майдане Конституции защищать украинское государство!» – приводит «ПолитНавигатор» эмоциональную речь экс-президента.

Между тем, судя по событиям, развернувшимся в украино-российских отношениях уже в ХХI веке, Владимир Путин не очень-то следует «дорожной карте», обрисованной Петром Порошенко.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.07.20

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